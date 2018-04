Alimentare, scatta l'obbligo stabilimento su etichetta

(Teleborsa) - Piccoli passi in avanti per proteggere il Made in Italy. Da oggi sulle etichette degli alimenti sarà obbligatorio indicare la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Soddisfatta Coldiretti, secondo la quale la norma permette di consentire di verificare se un alimento è stato prodotto o confezionato in Italia.



Con l'obbligo arrivano anche sanzioni, in caso di inadempimento, che vanno da 2.000 euro a 15.000 euro, per la mancata indicazione della sede dello stabilimento o se non è stato evidenziato quello effettivo nel caso l'impresa disponga di più stabilimenti. Se l'operatore del settore alimentare disponga di più stabilimenti, è consentito – spiega l'Associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana - indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno identificativo, mentre nel caso di prodotti non destinati al consumatore finale ma alla ristorazione collettiva (es. ristoranti, mense) o all'azienda che effettua un'altra fase di lavorazione, ci si può limitare a indicare la sede dello stabilimento solo sui documenti commerciali di accompagnamento.



L'84% degli italiani ritiene fondamentale conoscere, oltre al luogo in cui è avvenuto il processo di trasformazione, anche l'origine degli ingredienti. Secondo la Coldiretti va al più presto prevista l'indicazione obbligatoria in etichetta per tutti gli alimenti anche dell'origine degli ingredienti che è di gran lunga considerato l'elemento determinate per le scelte di acquisto dal 96% dei consumatori. Una battaglia per la trasparenza condotta dalla Coldiretti che ha portato molti risultati anche se oltre 1/4 della spesa degli italiani è ancora anonima con l'etichetta che non indica la provenienza degli alimenti, dai salumi ai succhi di frutta fino alla carne di coniglio. Due prosciutti su tre venduti oggi in Italia provengono da maiali allevati all'estero senza che questo venga evidenziato chiaramente in etichetta dove non è ancora obbligatorio indicare l'origine, come avviene anche per il fiume di 200 milioni di chili di succo di arancia straniero che valica le frontiere e finisce nelle bevande all'insaputa dei consumatori perché l' etichetta non lo dice.



"Adesso occorre vigilare affinché la normativa comunitaria risponda realmente agli interessi dei consumatori e non alle pressioni esercitate dalle lobbies del falso Made in Italy che non si arrendono e vogliono continuare ad ingannare i cittadini cercando di frenare nel nostro Paese l'entrata in vigore di norme di trasparenza e di grande civiltà" afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.





