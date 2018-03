Alitalia, Cassa Depositi e Prestiti disponibile su chiamata. Intanto AZ ha ripreso l'attivitÃ  cargo

(Teleborsa) - E' reale la possibilità di un intervento, seppur parziale, di Cassa Depositi e Prestiti quale partner finanziario di chi acquisterà Alitalia, al momento in amministrazione straordinaria. Lo ha affermato il Presidente della Cassa, Claudio Costamagna, ribadendo che "nel momento in cui la cordata si presentasse con un piano industriale fattibile e sostenibile, secondo i nostri vincoli statutari, a quel punto ascolteremmo".



"Noi abbiamo detto che siamo disponibili a fare quello che potremmo ancora fare nel caso di Ilva - ha precisato Costamagna - e cioè intervenire come partner finanziario di minoranza".



Procede nel frattempo spedito il lavoro dei tre Commissari guidati da Luigi Gubitosi fortemente impegnati nel risanamento dell'ex compagnia di bandiera. La più recente mossa è stata la ripresa della gestione diretta delle attività commerciali di vendita, distribuzione, revenue management e di supervisione operativa relative al trasporto delle merci su tutti i voli del proprio network, di fatto abbandonata con l'acquisizione di Etihad del 49% del capitale. Da oggi 28 marzo 2018 Alitalia ha così ripreso di fatto l'attività cargo.

