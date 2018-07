Alitalia, chiuso al Ministero Trasporti tavolo ricognizione con commissari

(Teleborsa) - Si è svolto nel pomeriggio di oggi, 27 Luglio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il secondo tavolo di ricognizione, dopo quello dello scorso 11 luglio, istituito per valutare tutte le opportune iniziative in vista anche della scadenza del "prestito ponte" dello Stato e delle conseguenti decisioni da assumere per il futuro della Alitalia.



Alla riunione, convocata dal sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Armando Siri, di concerto con i colleghi del MISE Michele Geraci e Andrea Cioffi, hanno preso parte i tre Commissari Alitalia, oltre ai capi di gabinetto dei Ministeri coinvolti.



Nel corso dell'incontro, i Commissari hanno fornito ulteriore documentazione a corredo di quella precedente, utile a tracciare il quadro della situazione della compagnia aerea. Con oggi si conclude il tavolo ricognitivo. Ci sarà ora un confronto politico e successivamente si assumeranno le decisioni necessarie ai prossimi passi.

