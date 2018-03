Alitalia, non piÃ¹ "Ex" ma Compagnia di bandiera sulle ali del volo Lega-M5S?

(Teleborsa) - Dal raggio dei radar dell'ultima ora sembrerebbero come d'incanto scomparsi loghi e colori di Lufthansa , Air France-KLM , Delta Air Lines , easyJet e nomi di "Fondi esteri" di varia natura. Pista di salvataggio, dunque, in direzione Lega e M5S? Più che una pista di atterraggio sembrerebbe apparire un soffice paracadute destinato a planare dolcemente sul nostro territorio conquistato da inatteso e imprevisto desiderio nazionalista.



Il suffisso "Ex" da diversi anni ormai abbinato alla nostra Compagnia di bandiera potrebbe quindi presto essere abbandonato. Da voci vicine ai dossier aziendali, confermate da ben più che sussurri provenienti dai palazzi della politica, gli "spiriti nazionalisti" di questa indefinita maggioranza, seppur all'alba di inaspettati risultati elettorali, potrebbero chiudere le porte a ogni piano di investimento e rilancio estero sul tema Alitalia. D'altronde, come il più banale (ma veritiero) proverbio nazional-populista afferma, "quando ci sono troppi galli a cantare non si fa mai giorno". Ora sembra che spiragli di luce s'intravedano proprio in un contesto "tutto italiano".



Lufthansa, Air France-KLM, Delta Air Lines, easyJet, Fondi di investimenti vari alla Cerberus e quant'altro, più avvoltoi che galli cedroni, sembrerebbero destinati a invertire le rotte e tornare a volteggiare nei rispettivi cieli di competenza. Che Alitalia dalle uova d'oro, rimanga italiana! Le sinergie estere si potranno continuare a fare attraverso accordi bilaterali e in orbita di alleanze commerciali (non societari) alla "SkyTeam", per intenderci.



Ebbene, molti gli indizi che lascerebbero intravedere come la pista di atterraggio sia per Alitalia una "rinazionalizzazione" del vettore a totale servizio dello sviluppo dei trasporti pubblici del Paese. Ipotesi in passato più volte ventilata ma senza trovare, evidentemente, terreno fertile nei governi passati. Piuttosto intenti, se non concentrati, letteralmente a "svendere" pezzi preziosissimi dell'Industria Italiana all'estero. Quanta proprietà intellettuale ceduta! Ma per Alitalia è ancora possibile rimediare.



Nell'opera, tuttavia non facile, di rinazionalizzazione del vettore aereo, ci potrebbe essere l'intervento a supporto finanziario, a oggi non confermato, di Cassa Depositi e Prestiti, nonché il sostegno sinergico del traffico nazionale, drenaggio necessario negli hub aeroportuali per i voli a lungo raggio del vettore rinato, ampiamente facilitati dell'Alta Velocità di Ferrovie dello Stato (e, perché no, anche di NTV con i suoi Italo). Questa la prima bozza di un possibile piano tricolore.



Sembrerebbe intanto proprio nascere dalle anime nazionaliste, seppur diverse tra loro, dei due schieramenti vincitori di queste ultime tornata elettorale quell'unico e plausibile collante d'intesa per un'impresa a dir poco ciclopica. E non parliamo solo di salvare congiuntamente il gigante moribondo Alitalia, ma davvero magari di far ri-decollare un Paese intero, appunto l'Italia, che avrebbe davvero un gran bisogno di coraggio nelle scelte. A cominciare proprio dal destino dell'aerolinea storica di riferimento, che porti gli Italiani nel mondo e folla di turisti nel nostro Paese!



Matteo Salvini da una parte e Luigi Di Maio dall'altra, uniti e divisi in una battaglia fanta-politica che vedrebbe i due schieramenti già vicini nel trovare un accordo in totale silenzio apparente. Non solo vicini, seppur con la calma dei forti e le opportune cautele per non turbare i rispettivi fedelissimi più oltranzisti, nel dar luce a un governo riformista quanto nazionalista, ma che avrebbero invero più di un tema in comune per sancire un'alleanza trasversale quanto bizzarra. Che sta suscitando interesse anche nello spietato mondo delle scommesse. Magari attraverso un iniziale "mandato di scopo" per trovare soluzioni a temi irrisolti quanto ancestrali trascinati da tempo infinito nelle pigre agende politiche.



Dunque, la compagnia aerea Alitalia, potrebbe stavolta riappacificare anche gli animi della politica più scellerata che per anni, in campagna elettorale, si era giocata il destino di un'azienda al tempo fiore all'occhiello dell'Industria, con costi occupazionali impressionanti, lasciando a terra dipendenti con altissima capacità professionale. Per mera miopia politica che non aveva davvero in mente l'obiettivo principe di un Paese che si rispetti: lo sviluppo industriale nazionale, prima di tutto!



E' ora tempo di sfruttare appunto gli eccellenti sforzi dei tre commissari, capitanati da Luigi Gubitosi, che la politica la conosce bene, come anche le criticità aziendali, ove si è prestata la propria expertise tecnica nel riorganizzare un'azienda che vede oggi il traguardo di non bruciare più cassa, trovando anche un apparente tregua sindacale. Certamente migliorabile, ma che ha ottenuto in poco tempo il risultato di pilotare finalmente Alitalia verso una rotta su cieli, se non definitivi, sicuramente più stabili di prima.







