Alitalia, ricavi da passeggeri in crescita a maggio

(Teleborsa) - Crescono nel mese di maggio i ricavi da traffico passeggeri di Alitalia. La compagnia aereo ha registrato un miglioramento del 7,6% rispetto al maggio 2017, primo mese dell'amministrazione straordinaria.



Positivi i risultati anche per quanto riguarda il numero dei passeggeri, saliti su base annua del 4% a quota 1.908.311.



L'aumento è stato determinato, in particolare, dalla crescita del lungo raggio che, con 230.450 passeggeri trasportati, ha registrato un incremento del 7,3%, si legge in una nota.



In crescita anche i ricavi legati al settore cargo, aumentati del 9,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.





