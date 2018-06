Alitalia, Riggio (ENAC) contrario alla rinazionalizzazione

(Teleborsa) - Vito Riggio, Presidente di ENAC, non crede nella rinazionalizzazione di Alitalia. Lo ha detto in una intervista in occasione della presentazione del Rapporto e Bilancio sociale 2017.



Ad una domanda sulla ribazionalizzazione della compagnia aerea nazionale, Riggio ha risposto: "Guardate io sono sempre stato contrario perché tra l'altro le nazionalizzazioni costano".



Il presidente di ENACha poi spiegato che in un mercato liberalizzato lo stato non riesce ad essere competitivo, era possibile quando Alitalia era un Monopoli sta ma non lo è più ora in un mercato liberalizzato dove occorre mettere il capitale.



