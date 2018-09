Alitalia, Toninelli: soluzione entro fine anno

(Teleborsa) - La soluzione di Alitalia arriverà entro la fine dell'anno. Lo ha assicurato il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, a margine di Innotrans a Berlino, precisando: "penso che ottobre possa essere già un mese in cui si sciolgano alcuni nodi, ma certamente entro fine anno avremo una soluzione".



Tra i possibili partner il Ministro cita Boeing. "Certamente può essere considerato un partner considerato che costruisce aerei e ce ne servono tanti" mentre sul Gruppo FS Toninelli ribadisce che può essere tra i "partner più strategici". "FS ha enormi sinergie con il trasporto aero e penso che sia e possa essere uno dei partner più strategici per Alitalia".



"Ad oggi non ci sono stati ancora approcci formali - ha rivelato l'Amministratore Delegato di FS, Gianfranco Battisti - evidenziando che con Alitalia "da subito ci potrebbe essere un saving sulla struttura di costo che probabilmente è la vera difficoltà di Alitalia". "Quando

saremo chiamati in ballo valuteremo", ha detto il nuovo AD.



Su Lufthansa, invece, il Ministro ha precisato: "non parlerei oggi di compagnie aeree in particolare, anche se penso che Lufthansa non sia tra i partner più strategici".



Riguardo a un possibile coinvolgimento di Poste, l'Amministratore Delegato Matteo Del Fante, in audizione alla Camera ha sottolineato: "non abbiamo avuto nessun tipo di interessamento sul dossier Alitalia".









