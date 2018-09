Alstom, altri 11 nuovi Tram Citadis per Lione

(Teleborsa) - Contratto quadro tra Alstom e SYTRAL (Syndicat des Transports de l'Agglomération Lyonnaise) per la fornitura di tram Citadis di 43 metri alla rete tranviaria di Lione, in Francia. Al primo punto dell'accordo la fornitura di 11 mezzi per un importo totale di oltre 40 milioni di euro. Altri ordini potranno essere aggiunti in base ai futuri requisiti di SYTRAL.



Gli 11 tram saranno utilizzati sulla linea T4 della rete dell'agglomerato di Lione, aumentando così la capacità della linea. Il primo tram sarà consegnato alla fine del 2019. Il design di questi nuovi Citadis sarà identico ai 92 tram attualmente in circolazione, con "accorgimenti" frutto dell'esperienza di 17 anni di funzionamento dei Citadis sui binari cittadini.



La novità più rilevante è nella parte anteriore di questo nuovo lotto di vetture, completamente ridisegnata per adeguarsi alle nuove linee guida STRMTG introdotte nel 2016. L'obiettivo era migliorare la visibilità e il comfort per il conducente, preservando allo stesso tempo lo spirito del design originale del tram di Lione, che consiste nel "naso a forma di baco da seta".



"Siamo lieti di aver vinto questo contratto che presenta una sfida tecnica - ha dichiarato Jean-Baptiste Eyméoud, Vicepresidente senior di Alstom in Francia - ovvero di sviluppare il front-end del tram preservando lo spirito del design originale. Questo ordine dimostra la capacità di Alstom di offrire prodotti collaudati, personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti nel rispetto delle normative vigenti. Con 92 tram Citadis già in funzione, la rete di Lione è una vera e propria vetrina delle competenze francesi e di Alstom".



Lunghi 43 metri, i nuovi tram Citadis saranno in grado di ospitare fino a 300 passeggeri ciascuno, l'equivalente di più di 3 autobus. I Citadis offrono ai passeggeri una qualità di viaggio ottimale con un pavimento completamente piano, aria condizionata, un sistema di videosorveglianza e informazioni audiovisive. Citadis è riciclabile fino al 98%, contribuendo così a preservare l'ambiente.



Questi nuovi tram Citadis saranno progettati e realizzati nel sito Alstom di La Rochelle, in Francia. Gli altri siti francesi coinvolti nel progetto sono Aix-en-Provence per le apparecchiature di rilevamento della velocità, Le Creusot per i carrelli, Tarbes per il sistema di trazione, Villeurbanne per l'elettronica di bordo e il sistema di informazione passeggeri e Valenciennes per le attrezzature di manutenzione e forniture.



A oggi, sono oltre 2.500 i tram Citadis che circolano in più di 50 città di 20 Paesi.

