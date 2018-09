Alstom brilla a Parigi. Mercato premiaÂ maxi commessaÂ per metro Riyadh

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo Alstom, sulla piazza di Parigi, mostrando un guadagno dello 0,85%.



Il gruppo industriale francese, che opera nel settore della costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie, si è aggiudicato come parte del Consorzio FLOW (insieme a Ansaldo STS e Ferrovie dello Stato italiane) le operazioni e la manutenzione delle linee 3, 4, 5 e 6 della metro di Riyadh, da parte di Arriyadh Development Authority (ADA, Ente governativo per lo sviluppo urbano e della mobilità).



Il contratto prevede una durata di 12 anni incluso in periodo di prova.



Il valore totale del Consorzio è di circa 10,9 miliardi di Riyal (equivalenti a circa 2,5 miliardi di euro) con la manutenzione del materiale rotabile e delle infrastrutture di sistema, che ammontano a più di 730 milioni.



Il lavoro di Alstom nel consorzio FLOW includerà la manutenzione del sistema di transito, inclusi i treni forniti dalla stessa Alstom per le linee 4,5 e 6 e i treni forniti per la linea 3, oltre alle installazioni fisse come i binari, il segnalamento, le comunicazioni, i sistemi di informazione ai passeggeri e l'elettricità.



"Siamo onorati che il nostro cliente ADA, al quale forniamo già un sistema metro integrato per le linee 4,5 e 6 (linee Gialla, Verde e Viola), confermi la sua fiducia nelle capacità e nell'expertise di Alstom con un contratto aggiuntivo per le operazioni e i servizi di manutenzione" - ha dichiarato Didier Pfleger, Vice Presidente Senior per la regione del Medio Oriente e Africa del Gruppo industriale. "Alstom è presente in Arabia Saudita da circa 60 anni e questo contratto dimostra l'impegno dell'azienda nel supporto ai progetti di mobilità del Paese per una rete di trasporti più efficiente, affidabile e sostenibile. Siamo, inoltre soddisfatti di lavorare a stretto contatto con i nostri partner del consorzio FLOW".



A livello comparativo su base settimanale, il trend del Gruppo industriale francese evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Euronext 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alstom rispetto all'indice.

