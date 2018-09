Alstom lancia StationOne, marketplace online dedicato al settore ferroviario

(Teleborsa) - Si chiama StationOne, il primo marketplace online dedicato al settore ferroviario, lanciato ieri dal gruppo Alstom durante Innotrans 2018, la grande fiera del trasporto ferroviario, a Berlino.



Si tratta di una piattaforma che collega i professionisti che puntano a migliorare le proprie prestazioni operative, progettata in modo da promuovere e accedere efficientemente a una più ampia scelta di prodotti e servizi per il settore ferroviario.



StationOne, costruita sui principi di semplicità, velocità e sicurezza, mira a portare ulteriore fluidità alla catena di fornitura per chi lavora nel settore della mobilità, facilitando l'identificazione dei componenti, l'esecuzione degli ordini e l'organizzazione delle consegne.

