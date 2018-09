Alstom negli indici di sostenibilitÃ  Dow Jones per l'ottavo anno

(Teleborsa) - Alstom è stata inserita per l'ottavo anno consecutivo, negli indici di sostenibilità Dow Jones (DJSI) World e Europe, riconoscendo il primato dell'azienda nelle attività di business sostenibile.



La compagnia attiva nel settore dei trasporti ha ottenuto un punteggio di 81 su 100 nella classifica, con un miglioramento di quattro punti rispetto all'anno passato, secondo una metodologia di punteggio comparata.



Il sondaggio condotto su 3.500 aziende in tutto il mondo ha evidenziato progressi nel management dell'innovazione, della supply chain, nella sua politica ambientale, nei sistemi di gestione e nello sviluppo del capitale umano.



Per la sua responsabilità sociale di impresa (CSR), la società è stata valutata anche da Ecovadis la scorsa settimana ed ha ricevuto un punteggio di 72/100, confermando il suo status "Gold" e posizionandosi nel 5% dei punteggi più alti.





