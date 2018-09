Alstom, riceve ordine per altri cinque tram Citadis da VGF in Germania

(Teleborsa) - Alstom ha siglato un contratto con Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF), la società che gestisce i trasporti a Francoforte sul Meno (Germania).



L'accordo prevede la fornitura di altri 5 tram Citadis, i super lunghi (43 metri), con ampia capacità d'utenza (300 passeggeri) ed ecosostenbili (sono riciclabili al 98%).



Con questo nuovo ordine, arrivano in occasione della grande fiera Innotrans a Berlino, VGF porta a 43 il numero dei tram commissionati ad Alstom (un contratto per 38 veicoli era stato firmato a giugno scorso). I primi due veicoli saranno consegnati nel 2020 e, dal 2021, la Alstom consegnerà 20 veicoli l'anno.



Naturalmente, il contratto prevede, oltre alla fornitura dei mezzi, anche la formazione e le apparecchiature per la manutenzione per 40 anni.





