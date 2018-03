Alstom si aggiudica tre contratti in India

(Teleborsa) - Il produttore francese di treni ha firmato tre nuovi contratti per un valore di 75 milioni di euro, in India.



I contratti – spiega Alstom – riguardano l'implementazione di Mumbai Metro Rail e nuovi set di treni per Chennai Metro Rail. Un altro contratto riguarda la fornitura di energia a Jaipur Metro Rail.



Il titolo quotato a Parigi mostra un incremento frazionale dello 0,47%.

