Alstom sigla protocollo per fornitura treni elettrici a ferrovie ucraine

(Teleborsa) - Alstom ha firmato un protocollo d'intesa con e le Ferrovie ucraine (UZ) che ufficializza la cooperazione per la fornitura e la manutenzione di locomotive elettriche.



Il protocollo è stato firmato da Yevgen Kravtsov, Presidente ad interim del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie ucraine, e Henri Poupart-Lafarge, Presidente e Amministratore delegato di Alstom, durante la fiera ferroviaria Innotrans 2018 a Berlino.



La priorità strategica di UZ è il rinnovo della flotta di locomotive elettriche. La richiesta per i prossimi 10 anni è di 495 locomotive, incluse quelle merci di diversa tensione (25kV, 3kV, e bitensione) e locomotive passeggeri bitensione, così come i servizi associati di manutenzione per 25 anni. Ciò riguarda anche l'omologazione del prodotto in Ucraina e la fornitura di tutta la documentazione necessaria da parte di Alstom.





© RIPRODUZIONE RISERVATA