Altra seduta in rialzo per il comparto chimico italiano (+1,67%)

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il comparto chimico italiano, mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell'EURO STOXX Chemicals.



L'indice delle società italiane appartenenti al settore chimico ha aperto a quota 19.652,26, con un salto di 329,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno il settore Chimico europeo, che guadagna appena lo 0,70%.



Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice chimico, punta con decisione al rialzo la performance di SOL, con una variazione percentuale dell'1,44%.



Tra le small-cap di Milano, seduta decisamente positiva per Aquafil, che ha terminato in rialzo del 2,04%.



Bene Isagro, con un rialzo dell'1,51%.

