Altra seduta in rialzo per il comparto degli articoli casalinghi in Italia (+1,11%)

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per il settore beni personali a Milano che segue l'andamento prudente evidenziato dall'EURO STOXX Personal & Household Goods.



Il comparto degli articoli casalinghi in Italia ha aperto a 86.205,63, in aumento di 961,75 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto beni personali e casalinghi europeo si è mosso con cautela a 896,61, dopo aver avviato la seduta a 895,01.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice beni per la casa, piccolo passo in avanti per Luxottica, che porta a casa un misero +0,95%.



Modesto guadagno per Ferragamo, che avanza di poco a +0,92%.



Allunga timidamente il passo Moncler, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,90%.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto beni per la casa, grande giornata per Brunello Cucinelli, che mette a segno un rialzo del 6,39%.



Ottima performance per Geox, che ha chiuso in rialzo del 2,80%.



Piccolo spunto rialzista per Tod's, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,93%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice beni per la casa, seduta decisamente positiva per Sintesi, che ha terminato in rialzo del 4,00%.



Brilla B&C Speakers, chiudendo la seduta con un aumento del 3,38%.



Effervescente Zucchi, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,85%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA