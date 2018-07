Amazon, 1.700 nuove assunzioni in Italia. Titolo festeggia a Wall Street

(Teleborsa) - Ben impostato il titolo Amazon sulla piazza di Wall Street che mostra un guadagno dell'1,17%.



A fare da assist alle azioni, contribuisce la notizia che la società creerà 1.700 posti di lavoro, a tempo indeterminato in Italia, entro la fine dell'anno.



L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del colosso dell'e-commerce, che fa peggio del mercato di riferimento.



Il quadro tecnico di breve periodo di Amazon mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.736,2 dollari USA. Rischio di discesa fino a 1.720,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.751,8.



