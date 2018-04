Amazon in partnership con Best Buy per vendere "Fire TV"

(Teleborsa) - Accordo commerciale tra Amazon e Best Buy. Il colosso dell'e-commerce cede al più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli USA i diritti per la vendita del sistema operativo Fire TV.



La collaborazione porterà la prossima generazione di Fire TV ai clienti negli Stati Uniti e in Canada.



Fire TV è un sistema operativo sviluppato da Amazon che permette agli utenti di accedere, mediante un dispositivo hardware, ai contenuti digitali di Amazon Prime Video, nonché a Netflix e milioni di siti web.



L'accordo prevede la vendita diretta all'interno degli store Best Buy di 11 modelli di televisori con integrato all'interno il sistema Fire TV. Contemporaneamente gli stessi modelli saranno venduti sul sito Amazon.



Bene il titolo Best Buy a Wall Street, che guadagna il 3,75%. Segno più anche per Amazon +1,34%.





