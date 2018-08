Amazon lancia il servizio "Consegna oggi" anche a Roma

Il servizio di consegna in giornata di Amazon per i clienti Prime verrà effettuato a partire da oggi anche a Roma, dopo il debutto a Milano. Arriva dunque anche nella Capitale il servizio "Consegna oggi" dedicato ai clienti Amazon Prime, che consente per ordini superiori ai 29 euro di selezionare la modalità veloce di consegna: per ogni ordine arrivato entro le ore 13, dal lunedì al venerdì, la consegna avverrà fra le 18,30 e le 21,30 del giorno stesso, senza costi aggiuntivi.



Roma si aggiunge a Milano come seconda città italiana in cui Amazon rende disponibile per i clienti Prime il servizio di consegna veloce entro la giornata.



«Siamo entusiasti di estendere a tutti i clienti Prime nell'area di Roma la consegna in giornata senza costi aggiuntivi», ha dichiarato Lou Santini, director Eu Prime at Amazon, spiegando che c'è «un'ampia selezione di prodotti disponibili per la consegna in giornata».



Fra i prodotti disponibili c'è infatti l'elettronica (cavi, alimentatori, batterie ecc.), ma anche le nuove uscite (libri, musica, film), il necessaire per i viaggi (ad esempio la crema solare) o, anche, prodotti ad uso quotidiano (dai pannolini, allo shampoo, dal dentifricio alle barrette di cereali).

