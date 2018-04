Ambromobiliare, dimissioni dell'AD Mastagni

(Teleborsa) - Emmanuele Mastagni ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione (CdA) di Ambromobiliare, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory.



L'AD, che non detiene azioni della società, ha lasciato l'incarico per dedicarsi a nuovi impegni di carattere professionale.



Il CdA si riunirà a breve per la nomina del nuovo Amministratore Delegato.



Positivo l'andamento del titolo a Piazza Affari: +2,08%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA