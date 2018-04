AMD brinda ai conti: fatturato +40%

(Teleborsa) - Trimestre ottimo per Advanced Micro Devices (AMD), che ha stupito sia in termini di utili e ricavi grazie all'incremento dei prezzi e della domanda di chip grafici.



Il colosso americano ha chiuso i tre mesi a marzo con un fatturato in aumento del 40% a 1,65 miliardi di dollari (1,57 miliardi di dollari il consensus) e con un risultato netto positivo di 81 milioni di euro che si confronta con il rosso di 33 milioni del pari periodo 2017. L'utile per azione al netto delle poste straordinarie è stato di 11 cent, ben 2 cent sopra le attese del mercato.



Brilla il titolo al Nasdaq, con un guadagno del 12,26%.

