American Express festeggia la sentenza della Corte Suprema

(Teleborsa) - Sessione positiva per American Express, in controtrend a Wall Street con un rialzo dell'1,57%.



Il colosso finanziario statunitense festeggia la sentenza della Corte Suprema secondo la quale la società non ha violato le leggi antitrust federali vietando ai commercianti di offrire promozioni o sconti su carte rivali che addebitano loro commissioni più basse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA