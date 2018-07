Amplifon, nel semestre migliora la redditivitÃ . Ricavi in forte crescita

(Teleborsa) - Ricavi consolidati pari a 662,8 milioni di euro, in crescita del 10,2% a cambi costanti e del 6,2% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo del 2017.



L'utile netto di attesa a 49,1 milioni di euro, in aumento del 23,5% rispetto al primo semestre 2017.



Sono alcuni dei risultati di Amplifon che ha chiuso il primo semestre con un Ebitda pari a 112,2 milioni di euro, in aumento dell'8,5%, con un'incidenza sui ricavi pari al 16,9%, in miglioramento di 35 punti base rispetto allo stesso periodo del 2017, nonostante l'avverso effetto traslativo dei tassi di cambio.



L'indebitamento finanziario netto è pari a 319,6 milioni di euro, in lieve aumento rispetto ai 296,3 milioni di euro al 31 dicembre 2017 e ai 300,5 milioni di euro al 30 giugno 2017.



OUTLOOK

Per la seconda metà dell'esercizio 2018, Amplifon prevede di continuare a registrare il "favorevole trend di crescita", riportando un'evoluzione dei ricavi superiore al mercato, trainata da una solida crescita organica e dal contributo delle acquisizioni, con l'apporto di tutte le aree geografiche in cui Amplifon opera. Tale performance, sostenuta anche da un forte focus sull'execution, "favorirà il continuo incremento della profittabilità, grazie anche al continuo miglioramento dell'efficienza operativa e al raggiungimento

di una maggiore scala nei mercati principali". L'incremento della profittabilità più che compenserà il programma di investimenti in marketing e comunicazione, nell'espansione del network e nelle persone, favorendo una crescita sostenibile di lungo periodo. La Società "è ben posizionata nell'esecuzione del piano strategico al 2020 e conferma la fiducia nel raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo periodo, anche grazie al lancio dei prodotti a marchio Amplifon e dell'innovativo ecosistema multi-canale, il cui roll-out procederà nel secondo semestre del 2018 in Italia per poi essere implementato a partire dal 2019 anche in altri paesi".



"Questi risultati ci permettono di affrontare la seconda parte dell'anno con grande ottimismo e ben posizionati per proseguire nell'esecuzione del piano strategico al 2020 - ha commentato Enrico Vita, Amministratore Delegato di Amplifon -. Siamo inoltre estremamente soddisfatti del successo che stanno ottenendo i nuovi prodotti a marchio Amplifon e l'ecosistema digitale che abbiamo lanciato in Italia nel corso del mese di maggio".

