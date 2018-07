Amplifon sigla accordo per acquisizione gruppo GAES

(Teleborsa) - Amplifon ha sottoscritto un accordo definitivo per l'acquisizione del gruppo GAES dalla famiglia Gasso' e da altri azionisti di minoranza. L'equity value da corrispondere per cassa è pari a 528 milioni di euro, con una posizione finanziaria netta attesa pari a zero.



GAES è il maggiore operatore specializzato privato del settore retail dell'hearing care al mondo, con una posizione di leadership in Spagna, il decimo mercato al mondo. La società è anche presente in Portogallo e in diversi paesi dell'America Latina. GAES opera attraverso una rete di circa 600 punti vendita, di cui circa 500 in Spagna. Nel 2017 il gruppo GAES ha riportato ricavi per circa 210 milioni di euro e un EBITDA adjusted di circa 30 milioni di euro.





"L'acquisizione di GAES costituisce un'operazione di assoluta valenza strategica per Amplifon, perfettamente in linea con la strategia di crescita del gruppo, volta a consolidare la propria posizione di mercato sui paesi chiave mondiali. Inoltre, quest'operazione si prevede consentira', oltre ad una maggiore diversificazione, di generare sinergie significative. Amplifon finanzierà l'acquisizione attraverso un nuovo finanziamento bancario interamente sottoscritto da UniCredit

