ANAS, nel mese di febbraio traffico in salita su tutta la rete

(Teleborsa) - Febbraio in crescita per il traffico della rete stradale e autostradale di oltre 26 mila km gestita da Anas. L'Indice di Mobilità Rilevata (IMR) dell'Osservatorio del Traffico ha infatti registrato una crescita dell'1,5%. In flessione invece del 2% rispetto a febbraio 2017.



Rispetto al mese precedente, febbraio segnala un aumento al Nord e in Sardegna del 3% e al Sud del 2%. Stabile il Centro e la Sicilia. Il confronto con febbraio 2017 si rivela invece in calo del 4% al Nord, del 3% al Centro, del 2% al Sud, dell'1% in Sicilia e in Sardegna.



Spicca maggiormente il segmento dei veicoli pesanti rispetto al mese precedente, infatti l'aumento su tutta la rete a febbraio è del 7%, con un picco dell'11% al Nord, seguito dal 7% in Sardegna, dal 6% al Centro e in Sicilia, dal 4% al Sud.



Rispetto a febbraio 2017, i mezzi pesanti riportano un calo del 3% circa su tutto il territorio, all'interno del quale però spicca la Sicilia con un positivo +2%. Dati che rivelano una stabilizzazione del traffico, a seguito della forte impennata dello scorso anno, quando a febbraio 2017 rispetto al mese precedente, si è era registrato un +10% sul segmento dei veicoli totali e un +19% su quello dei mezzi pesanti, mentre a confronto con febbraio 2016 abbiamo rispettivamente un +2% sui veicoli totali e un +4% sui mezzi pesanti.



I massimi volumi giornalieri sono stati registrati sul Grande Raccordo Anulare di Roma (con un picco all'interno del mese di 165.194 veicoli), sulla tangenziale di Bari (picco di 127.977 veicoli), sulla strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" (114.637) e sull'autostrada 91 "Roma Fiumicino" (95.934). Nel segmento dei veicoli pesanti si distinguono il raccordo autostradale 03 "Siena Firenze" presso Monteriggioni, in provincia di Siena (picco di 11.754 veicoli), la RA13 "A4 – Padriciano" a Trieste (9.668), il Grande Raccordo Anulare di Roma (8.894), la strada statale 16 "Adriatica", all'altezza di Bari (8.368 mezzi), la A2 "Autostrada del Mediterraneo", in prossimità di Salerno (7.905 veicoli).







