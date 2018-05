Anas, traffico di aprile in aumento su tutta la rete

(Teleborsa) - Traffico in crescita ad aprile sulla rete stradale e autostradale Anas (oltre 26 mila Km). L'Indice di Mobilità Rilevata (IMR) dell'Osservatorio del Traffico ha infatti registrato una crescita dell'8%. Stabile invece rispetto ad aprile 2017.



A livello geografico, il traffico cresce del 7% al Nord e nelle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna e del 9% al Centro. In aumento dell'8% al Sud. Il confronto con aprile 2017 mostra invece traffico in calo dell'1% al Nord e in Sicilia, un incremento del 2% al Centro e in Sardegna, +1% al Sud.



Calo invece per quanto riguarda il segmento dei veicoli pesanti rispetto a marzo 2018: su tutta la rete infatti si registra un -4%, che oscilla fra il -7% del Nord e un risultato di stabilità in Sardegna. Rispetto a aprile 2017, i mezzi pesanti riportano invece una crescita del 3% circa su tutto il territorio, con un picco del 7% al Sud. Bene anche le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, rispettivamente con un +5% e un +6%. Un calo, quello dei mezzi pesanti, fisiologico considerato l'aumento delle ore mensili di divieto di circolazione (come accade anche, in genere, a dicembre e ad agosto) causato dalle festività e dai ponti ad esse connesse: infatti a fronte delle 67 ore di fermo di marzo, aprile ne ha registrate 96.



Il massimo volume giornaliero è stato rilevato sul Grande Raccordo Anulare di Roma venerdì 13 aprile con un passaggio di 168.617 veicoli, mentre per quanto riguarda i mezzi pesanti il giorno dopo sulla strada statale 16 "Adriatica" a Molfetta, in provincia di Bari con 19.294 veicoli.



































