Andamento cauto per il settore automotive dell'Italia (-0,03%)

(Teleborsa) - Il Comparto italiano auto e ricambi si muove nella giornata odierna sui livelli precedenti, mentre l'EURO STOXX Automobiles & Parts si mostra timidamente negativo.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota 197.011,41, riportando un timido -0,03% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice europeo del settore auto e ricambi vale 507,8, dopo aver esordito a 510,7.



Nel listino principale, grande giornata per Pirelli, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,68%.



Sostanzialmente tonico Brembo, che registra una plusvalenza dello 0,54%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice automotive, ottima performance per Immsi, che scambia in rialzo del 2,06%.

