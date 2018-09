Andamento negativo per il comparto bancario a Piazza Affari (-1,41%), perde molto Banca MPS

(Teleborsa) - Il Settore bancario italiano prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'EURO STOXX Banks.



Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.651,07, in calo dell'1,41% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice bancario europeo continua a viaggiare poco mosso a 105,09, dopo aver avviato la seduta a 105,66.



Tra i titoli del FTSE MIB, aggressivo avvitamento per Intesa Sanpaolo, che tratta in perdita del 2,19% sui valori precedenti.



Banco BPM scende dell'1,41%.



Calo deciso per BPER, che segna un -1,35%.



Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice bancario, retrocede molto Banca MPS, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,01%.



Pessima performance per Credito Valtellinese, che registra un ribasso del 2,45%.



Si muove sotto la parità Credem, evidenziando un decremento dello 0,52%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, giornata incolore per Banca Profilo, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,90% rispetto alla seduta precedente.

