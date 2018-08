Andamento negativo per il comparto finanziario in Italia (-0,77%), andamento negativo per Banca Profilo

(Teleborsa) - Il Settore finanziario italiano prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Financials ha aperto a 11.726,47, in calo dello 0,77% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione continua a viaggiare poco mosso a 382,72, dopo aver avviato la seduta a 385,15.



Tra le azioni più importanti dell'indice finanziario di Milano, seduta in ribasso per BPER, che mostra un decremento dell'1,78%.



In rosso Banco BPM, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,17%.



Spicca la prestazione negativa di Banca Mediolanum, che scende dell'1,09%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, retrocede molto Banca MPS, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,11%.



Banca Popolare di Sondrio scende dell'1,05%.



Fiacca Banca Ifis, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.



Tra le small-cap di Milano, in forte ribasso Banca Profilo, che mostra un disastroso -2,56%.



Calo deciso per Coima Res, che segna un -1,04%.



Discesa modesta per Mittel, che cede un piccolo -0,85%.

