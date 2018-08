Andamento negativo per l'indice del settore telecomunicazioni (-1,04%), giÃ¹ Telecom

(Teleborsa) - Il Comparto telecomunicazioni in Italia termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'EURO STOXX Telecommunications.



Il FTSE Italia Telecommunications ha chiuso a 12.906,03, in calo dell'1,04% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni termina la seduta poco mosso a 294,37, dopo aver avviato la seduta a 295,59.



Tra i titoli del FTSE MIB, seduta in ribasso per Telecom Italia, che porta a casa un decremento dell'1,38%.

