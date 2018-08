Andamento negativo per l'indice del settore telecomunicazioni (-1,05%), movimento in ribasso per Telecom Italia

(Teleborsa) - Il Comparto telecomunicazioni in Italia termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'EURO STOXX Telecommunications.



Il FTSE Italia Telecommunications ha chiuso a 13.250,21, in calo dell'1,05% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni termina la seduta poco mosso a 295,46, dopo aver avviato la seduta a 295,95.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, risultato negativo per Telecom Italia, con una flessione dell'1,36%.