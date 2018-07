Andamento piatto per il comparto Finanziario in Italia (-0,04%), perde molto Lventure Group (-3,83%)

(Teleborsa) - Consolida le basi precedenti il settore Finanziario italiano. In moderato rialzo, invece, l'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Financials ha aperto a quota 12.852,51, con un movimento di appena 5,63 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione chiude a 381,67, dopo aver avviato la seduta a 381,39.



Tra le azioni piĆ¹ importanti dell'indice finanziario di Milano, brilla UnipolSai, chiudendo la seduta con un aumento del 2,92%.



Seduta vivace per Unipol, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,88%.



Risultato positivo per BPER, che lievita dell'1,97%.



Tra le mid-cap italiane, effervescente IGD, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,07%.



Protagonista Banca Ifis, tra i titoli del FTSE Italia Star, che chiude la seduta con un rialzo del 2,26%.



Rialzo marcato per Tamburi, che archivia la sessione in utile dell'1,70% sui valori precedenti.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, brillante rialzo per Brioschi, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,24%.



Apprezzabile rialzo per Aedes, in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti.



Punta con decisione al rialzo la performance di Dea Capital, con una variazione percentuale dell'1,75%.

