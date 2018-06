Andamento piatto per il comparto immobiliare italiano (+0,13%), brillante l'andamento di Nova Re (+1,22%)

(Teleborsa) - Incolore l'indice delle società immobiliari in Italia, a fronte di un ribasso dell'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Real Estate REITs ha iniziato gli scambi a quota 12436,79, con una variazione di appena 15,76 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione vale 374,72, dopo aver aperto a 376,25.



Tra le azioni del Ftse MidCap, modesto recupero sui valori precedenti per IGD, che passa di mano in progresso dello 0,57%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto immobiliare, apprezzabile rialzo per Nova Re, in guadagno dell'1,22% sui valori precedenti.

