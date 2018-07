Andamento piatto per l'indice del settore Costruzioni italiano (-0,03%)

(Teleborsa) - Incolore il settore Costruzioni a Milano, a fronte di un ribasso dell'EURO STOXX Construction & Materials.



Il FTSE Italia Construction & Materials ha iniziato gli scambi a quota 33953,07, con una variazione di appena -10,95 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre il comparto costruzioni europeo vale 431,63, dopo aver aperto a 432,83.



Tra le azioni del Ftse MidCap, brillante rialzo per Salini Impregilo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,14%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto costruzioni, prepotente rialzo per Trevi, che mostra una salita bruciante del 9,52% sui valori precedenti.



Brilla Ceramiche Ricchetti, con un forte incremento (+5,69%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA