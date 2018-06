Andamento piatto per l'indice del settore telecomunicazioni italiano (-0,13%)

(Teleborsa) - Consolida le basi precedenti il comparto telecomunicazioni in Italia. In moderato rialzo, invece, l'EURO STOXX Telecommunications.



Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota 12993,03, con un movimento di appena -16,76 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni viaggia a 284,54, dopo aver avviato la seduta a 284,22.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, ottima performance per Acotel Group, che scambia in rialzo del 2,99%.



Resistente Retelit, che segna un piccolo aumento dello 0,93%.

