Andamento piatto per l'indice delle aziende sanitarie in Italia (+0,09%)

(Teleborsa) - Incolore il comparto Sanitario italiano, a fronte di un ribasso dell'EURO STOXX Health Care.



Il FTSE Italia Health Care ha iniziato gli scambi a quota 157.325,02, con una variazione di appena 146,26 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre il comparto sanitario dell'Area Euro vale 829,94, dopo aver aperto a 832,81.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, composto rialzo per Amplifon, che si muove con un guadagno dello 0,71%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, progresso di scarsa entità per Molmed, che scambia in salita dello 0,53%.



Si muove in modesto rialzo Pierrel, evidenziando un incremento dello 0,52%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA