Andamento positivo per il comparto alimentare a Piazza Affari (+1,35%), seduta effervescente per la Doria

(Teleborsa) - L'Indice del settore alimentare italiano continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'EURO STOXX Food & Beverage.



Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 84.942,86 in guadagno dell'1,35%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore Alimentare europeo prosegue in tono positivo a 601,09, dopo aver avviato la seduta a 593,52.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice alimentare, bene Campari, con un rialzo dell'1,56%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice alimentare, brillante rialzo per la Doria, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,49%.



Sostanzialmente tonico Valsoia, che registra una plusvalenza dello 0,98%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA