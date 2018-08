Andamento positivo per il settore commodities italiano (+1,18%)

(Teleborsa) - Andamento positivo per il comparto materie prime dell'Italia, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Basic Resources.



Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto a 40.964,49 con una performance positiva dell'1,18%. il Settore materie prime dell'Area Euro prosegue all'insegna della cautela scambiando a 268,52, dopo aver avviato la seduta a 269,51.



Tra le azioni piĆ¹ importanti dell'indice materie prime di Milano, apprezzabile rialzo per Tenaris, in guadagno dell'1,16% sui valori precedenti.

