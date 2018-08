Andamento positivo per il settore commodities italiano (+1,41%)

(Teleborsa) - Il Comparto materie prime dell'Italia termina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'EURO STOXX Basic Resources.



Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto a 39.500,31 in guadagno dell'1,41%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore materie prime dell'Area Euro ha chiuso a 266,88, dopo aver avviato la seduta a 264,25.



Tra i titoli del FTSE MIB, risultato positivo per Tenaris, che lievita dell'1,43%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA