Andamento positivo per l'indice dei servizi di consumo italiano (+1,04%), notevole balzo in avanti per Mondadori (+8,80%)

(Teleborsa) - Andamento positivo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 26.072,11 con una performance positiva dell'1,04%. l'Indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione prosegue all'insegna della cautela scambiando a 380,7, dopo aver avviato la seduta a 381,39.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice servizi di consumo, brilla Mediaset, che passa di mano con un aumento del 2,34%.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto servizi di consumo, effervescente Juventus Fc, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,87%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, protagonista Mondadori, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 8,80%.



Ben comprata Mediacontech, che segna un forte rialzo dell'1,78%.



Damiani avanza dell'1,72%. © RIPRODUZIONE RISERVATA CONDIVIDI NOTIZIA