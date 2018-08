Andamento positivo per l'indice del settore costruzioni italiano (+1,40%), giornata euforica per Buzzi Unicem

(Teleborsa) - Andamento positivo per il settore costruzioni a Milano, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Construction & Materials.



Il FTSE Italia Construction & Materials ha aperto a 30.279,28, con una performance positiva dell'1,40%. il Comparto costruzioni europeo si è mosso all'insegna della cautela chiudendo a 421,37, dopo aver avviato la seduta a 421,73.



Nel listino principale, ottima performance per Buzzi Unicem, che ha chiuso in rialzo del 3,03%.



Tra le mid-cap italiane, modesto guadagno per Salini Impregilo, che avanza di poco a +0,97%.

