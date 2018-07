Andamento positivo per l'indice delle societÃ  assicurative (+0,86%)

(Teleborsa) - Andamento positivo per il settore assicurativo italiano, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Insurance.



Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 15.288,42 con una performance positiva dello 0,86%. il Comparto assicurativo dell'Area Euro prosegue all'insegna della cautela scambiando a 260,79, dopo aver avviato la seduta a 260,16.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice assicurativo, balza in avanti Generali Assicurazioni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,02%.



Bilancio positivo per Poste Italiane, che vanta un progresso dello 0,75%.



Sostanzialmente tonico Unipol, che registra una plusvalenza dello 0,67%.

