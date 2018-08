Andamento positivo per l'indice italiano delle azioni siderurgiche (+1,16%), exploit di SOL

(Teleborsa) - Andamento positivo per l'indice siderurgico a Piazza Affari, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a 39.661,34, con una performance positiva dell'1,16%. l'Indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione si è mosso all'insegna della cautela chiudendo a 380,63, dopo aver avviato la seduta a 380,85.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice siderurgico, apprezzabile rialzo per Tenaris, in guadagno dell'1,06% sui valori precedenti.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto siderurgico, brilla SOL, chiudendo la seduta con un aumento del 4,41%.

