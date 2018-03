Angela Merkel avvia il quarto mandato da Cancelliere

(Teleborsa) - Via libera al quarto mandato da Cancelliere di Angela Merkel che ha incassato la fiducia del Bundestag



La Merkel dunque prende in mano le redini della Grosse Koalition formata dal SPD di Martin Schulz e il Cdu/Csu di Angela Merkel.



A circa sei mesi dal voto del 24 settembre, in cui la Merkel aveva vinto le elezioni, ma aveva perso molto in popolarità, si compie la strada lunga e tortuosa che ha portato al nuovo Governo.





