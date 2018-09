Anima: Bankitalia autorizza fusione di Aletti Gestielle sgr

(Teleborsa) - La Banca d'Italia ha trasmesso ad Anima SGR il provvedimento di autorizzazione alla fusione per incorporazione di Aletti Gestielle SGR in Anima SGR.



Le società interessate proseguiranno quindi l'iter procedurale per il compimento dell'operazione nel minor tempo possibile, nel rispetto dei termini e delle modalità di legge.







