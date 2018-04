Anima Holding, cresce la raccolta netta a marzo

(Teleborsa) - Marzo positivo sul fronte della raccolta netta per il Gruppo ANIMA.



La società che si occupa di risparmio gestito ha registrato una raccolta positiva per circa 183 milioni di euro, per un totale da inizio anno pari a circa 602 milioni di euro; il totale delle masse gestite a fine mese è pari a circa 93,8 miliardi di euro, in aumento di circa il 27% rispetto al dato di fine marzo 2017.



"Il dato di marzo chiude in modo positivo un buon trimestre, anche grazie alla componente retail (in significativo miglioramento rispetto al 2017), e vede nello strumento fondo comune il protagonista in momenti di aumento della volatilità grazie alle sue caratteristiche di

protezione e diversificazione", ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di ANIMA Holding e ANIMA Sgr.

