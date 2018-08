Anima, raccolta netta positiva per circa 522 milioni di euro

(Teleborsa) - La raccolta netta del Gruppo Anima nel mese di luglio 2018 è stata positiva per circa 522 milioni di euro; il totale delle masse gestite a fine mese è pari a circa 103,2 miliardi di euro, in aumento di circa il 36% rispetto al dato di fine luglio 2017 anche grazie al consolidamento delle masse relative ai mandati assicurativi da Banca Aletti (pari a circa 9,4 miliardi di euro).



"Il semestre si apre con un dato molto importante, in linea con le nostre aspettative per una seconda parte dell'anno in deciso miglioramento per quanto riguarda la raccolta netta. Come abbiamo recentemente dichiarato in occasione dell'approvazione dei conti al 30 giugno 2018, negli ultimi mesi abbiamo confermato di essere particolarmente rapidi ed efficaci nell'integrare le realtà che entrano a far parte del nostro perimetro; i risultati commerciali, seppure con una velocità naturalmente diversa, sono la conseguenza del nostro ruolo di aggregatore del risparmio gestito in Italia", ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di Anima Holding.





© RIPRODUZIONE RISERVATA