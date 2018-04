Ansaldo Energia conclude aumento di capitale da 80 milioni

(Teleborsa) - Ansaldo Energia ha portato a termine l'aumento di capitale da 80 milioni di euro deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 21 dicembre 2017.



L'operazione, finalizzata al rafforzamento patrimoniale della società e a supportarne il piano di investimenti, ha visto gli azionisti concorrere per la loro quota di competenza. Nel dettaglio, Cdp Equity ha versato 48 milioni di euro, la società cinese Shanghai Electric Corporation 32 milioni e i manager azionisti le loro quote.



Per effetto dell'aumento, il capitale sociale di Ansaldo Energia passa da 100 a 180 milioni di euro. "La ricapitalizzazione - ha commentato l'amministratore delegato della società, Giuseppe Zampini - conferma la disponibilità degli azionisti a investire nell'azienda e la loro fiducia nel futuro di Ansaldo Energia".

