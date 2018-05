Ansaldo, l'assemblea non approva la distribuzione del dividendo

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Ansaldo STS S.p.A. ha approvato il Bilancio della Società per l'esercizio 2017. Non è stata approvata la distribuzione del dividendo agli Azionisti (0,15 euro la proposta del CdA) e di conseguenza l'intero ammontare dell'utile d'esercizio, pari ad Euro 71.988.273,75, è stato rinviato a nuovo. E' il secondo anno consecutivo che l'assemblea degli azionisti di Ansaldo boccia la distribuzione di dividendi.



Nel 2017 l'Utile netto è stato pari a 64,9 milioni di euro, rispetto ai 77,9 milioni di euro consuntivati nel 2016 (-16,7%).



Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.



In frazionale ribasso il titolo a Piazza Affari: -0,33%.







© RIPRODUZIONE RISERVATA