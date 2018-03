Ansaldo STS alza il velo sulla guidance 2018

(Teleborsa) - Ansaldo STS chiude il 2017 con un utile netto di 64,9 milioni di euro, in calo rispetto ai 77,9 milioni di euro consuntivati nel 2016, e un risultato operativo (Ebit) di 100,8 milioni di euro (-20,5%).



Queste le principali novità emerse dal bilancio della big dei sistemi di trasporto ferroviario rispetto ai risultati preliminari diffusi a fine gennaio.



Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo, riunitosi oggi, ha inoltre proposto un dividendo di 0,15 euro e approvato la guidance del 2018.



Per l'anno in corso gli ordini acquisiti sono stimati nel range di 1,5 – 2 miliardi di euro (1,5 miliardi nel 2017), il portafoglio ordini è visto invece a 6,45 – 7,050 miliardi (6,5 miliardi nel 2017) mentre i ricavi dovrebbero attestarsi a 1,35 – 1,45 miliardi di euro. Nell'esercizio precedente si sono attestati a 1,36 miliardi.

